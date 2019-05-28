البنك الدولى يحث الكاميرون على اتخاذ اجراءات لتعجيل تنفيذ مشروعات الطرق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حث البنك الدولى حكومة الكاميرون على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعجيل تنفيذ مشروعات الطرق التى يمولها البنك في هذا البلد.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها مسئولون من البنك الدولى من بينهم مديرة عمليات البنك فى الكاميرون "إليزابيث هابينز " مع وزير الأشغال العامة الكاميرونى " إيمانويل نجانو دجوميسى " فى العاصمة الكاميرونية ياوندى.

وقالت مديرة عمليات البنك الدولى فى الكاميرون " انه من الضرورى أن يتم تسريع العمل لانجاز المشروعات التى يمولها البنك قبل حلول موسم الأمطار قريباً ".

وأوضحت أنه تم خلال المباحثات استعراض مشروعات الطرق التى تتضمن مشروع طريق بابادجو / باميندا الذى يبلغ طوله 52 كيلومترا، ومشروع طريق ماروا / مورا الذى يبلغ طوله 62 كيلومترا ومشروع طريق دابنجا / كوسيرى.

وأعرب مسئولو البنك الدولي عن ارتياحهم للتقدم الذى تم احرازه حتى الآن فى مشروع طريق / ماروا / مورا ، غير أنهم أبدوا قلقهم بشأن البطء فى تنفيذ المشروعات الأخرى.

من جهته، سعى وزير الأشغال العامة الكاميرونى لطمأنة مسئولى البنك الدولى، قائلا إنه يجرى اتخاذ اجراءات لازالة العقبات التى تعرقل عمليات التنفيذ وتتسبب فى بطء تنفيذ هذه المشروعات، وإن هذه العقبات تتمثل فى قضايا أمنية ومالية ونقص معدات البناء.

وأشار الجانبان إلى الاتفاق على إقتراح من البنك الدولي بأن يتم استخدام مواد أرخص ثمناً وتدعيمها على مراحل حتى يمكن معالجة مشكلة نقص الأموال اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات وتقصير فترة التنفيذ.