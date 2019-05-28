مراهق أسترالي يخترق أنظمة «أبل» من أجل لفت نظر الشركة للحصول على وظيفة

اخترق مراهق أسترالي يبلغ من العمر 17 عاما، أنظمة شركة (أبل) الأمريكية، عالية التأمين، من أجل إبهار الشركة ولفت نظرها للحصول على وظيفة بها.

وأقر الطالب بقيامه، بمساعدة مراهق آخر، باختراق النظام الحوسبي الرئيسي لشركة (أبل) في ديسمبر 2015، ثم كرر ذلك في بداية 2017، وقام بتحميل بيانات ووثائق داخلية.

وقال إنه استغل مستواه العالي من الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتطوير أدوات اعتماد رقمية مضللة خدع بها خادم (أبل) وجعله يعتقد أنه أحد موظفي الشركة.

وقال محامي المراهق إن موكله لم يكن يدرك خطورة أفعاله وكان يظن أن الشركة قد تمنحه وظيفة لقاء خبرته في هذا المجال، مستشهدا بحالة مماثلة وقعت في أوروبا وتمكن صاحبها من اقتناص وظيفة بالشركة.