شواريزنجر وثانبرج يدعوان زعماء العالم إلى الصدق بشأن المناخ

قال كل من أرنولد شواريزنجر وجريتا ثانبرج وهما من المدافعين عن البيئة اليوم الثلاثاء في فيينا، إنه يتعين على زعماء العالم ورؤساء الشركات التزام الصدق حول مدى أزمة المناخ.

وكان شواريزنجر نجم أفلام الحركة والإثارة والذي شغل سابقا منصب حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، قد دعا ثانبرج الناشطة السويدية اليافعة المدافعة عن البيئة إلى المشاركة في "القمة النمساوية العالمية للتغيير المناخي"، وهي فعالية للمدن والأقاليم التي دشنت مبادرات لحماية المناخ، وكان النجم السينمائي الأمريكي قد دشن عام 2011 مبادرة في هذا المجال.

وقالت ثانبرج التي دشنت حركة احتجاج طلاب المدارس المطالبة بحماية المناخ، "ما دمتم أيها الزعماء تتصرفون كما لو كان كل شيء على ما يرام، وأنكم تسيطرون على الأوضاع، فإننا كبشر لن ندرك إننا نواجه حالة من حالات الطوارئ".

وأضافت "إننا نحن الصغار أخذنا في الاستيقاظ، ونحن نعد بأننا لن نترككم تتهربون من المسؤولية بعد الآن".

وحث شواريزنجر المتشككين في حدوث تغيير مناخي وكذلك شركات الطاقة التي ينتج عنها انبعاثات كربونية وصناع السيارات، لقبول حقيقة ارتفاع درجة الحرارة على كوكب الأرض.

وتابع شواريزنجر وهو ممثل وسياسي نمساوي المولد "ستلاحقكم أنتم أيضا في النهاية هذه الحقيقة".

وأشار على سبيل المثال إلى شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات التي استخدمت برنامجا حاسوبيا لغش عملية انبعاثات العوادم من محركاتها.

ومضى قائلا "في النهاية أقول لكم، أعدكم أن أشخاصا سيدخلون السجن بسبب أكاذيبهم".

بينما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريتش الحكومات إلى توسيع وتنفيذ خططها للحد من الانبعاثات الكربونية على الصعيد الوطني، من أجل تحقيق هدف "اتفاق باريس" للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وقال جوتريتش إنه يجب على الدول أن توقف دعم الوقود الحفري.

وأضاف "إننا نبذل جهودا أقل في معدلها مما نعلم بالفعل أنها جهود غير كافية".