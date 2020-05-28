ضبط الأداء الإعلامي تدين حملات التشويه والعنصرية

أصدرت لجنة ضبط الأداء الإعلامي الرياضي برئاسة فهمي عمر التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانا أدانت فيه حملات التشوية والعنصرية التي ظهرت على صفحات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة وهنا نص البيان :

تابعت لجنة ضبط الأداء الإعلامي الرياضي بمزيد من الاسف ما شهدته مواقع التواصل الاجتماعي في الايام الاخيرة ، من خروج عن الأخلاق والأعراف المجتمعية من قبل عدد من المتعصبين الذين لا يقدرون الرياضة وقيمها النبيلة ،التي تقرب ولاتباعد وتدعو للمحبة والتسامح وتقبل الآخر،ضد منافسين في واقعة تنذر بالخطر وتزيد الاحتقان الذي حذرت منه اللجنة في مواقف كثيرة سابقة ،سممت أجواء التشجيع الرياضي وحولته عن مساره الطبيعي الذي كان يضفي على المنافسة الرياضية متعة وإثارة محمودة

وأضافت اللجنة في بيانها أنها وهي تعرب عن أسفها لما يجرى على الساحة الرياضية من تجاوزات بدأت من خلال برامج تلفزيونية لم ترتدع من العقوبات التي وقعت عليها وانتقلت منها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، تجدد دعوتها للجميع بالالتزام بقيم الرياضة النبيلة ، وتدعو رؤساء الأندية ومسؤوليهاونجوم اللعبة ووسائل الإعلام بتحمل مسؤلياتهم الوطنية والمهنية كل في موقعه ، في التصدي لهذه الظاهرة التي تسئ للمجتمع المصري كله ، فلا أحد يقبل بظاهرة الطعن في الأعراض او الذمم التي انتشرت انتشار النار في الهشيم

وأتمت:" علينا جميعا ان نتعاون من أجل إيقاف هذه الظاهرة واجتثاثها من ملاعبنا واعلامنا لتعود لرياضتنا سماحتها ولعلاقاتنا الإنسانية صفاءها".