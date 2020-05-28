خفض جديد لأسعار الفائدة في بولندا

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فاجأ مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي البولندي الأسواق، اليوم الخميس، بخفض جديد لسعر الفائدة الرئيسية ليتراجع إلى مستوى قياسي جديد.

وأعلن المجلس خفض الفائدة بواقع 40 نقطة أساس إلى 1ر0%.

وهذا الخفض هو الثالث على التوالي منذ وصول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى بولندا.

يذكر أن سعر الفائدة الرئيسية في بولندا استقر عند مستوى 5ر1% منذ مارس 2015 وحتى مارس الماضي، عندما بدأ البنك المركزي خفض الفائدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وأبقى البنك المركزي على الفائدة على الودائع عند 0%.

وأدى قرار خفض الفائدة إلى تراجع سعر اسهم البنوك المسجلة في بورصة وارسو خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع مؤشر "دبليو آي.جي بانكس" لأسهم البنوك.

وذكر البنك المركزي أنه سيواصل شراء سندات الحكومة والسندات المضمونة من الحكومة من السوق الثانوية وفقا لظروف السوق.

كانت بولندا قد وافقت في وقت سابق على خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 100 مليار زلوتي (25 مليار دولار) لتوفير السيولة المباشرة للشركات، إلى جانب قرارات البنك المركزي لخفض تكاليف الاقتراض.

وتم صرف حوالي 40 مليار زلوتي من برنامج التحفيز لأكثر من 200 ألف شركة محلية أغلبها الشركات الصغيرة التي توظف نحو 9 عمال في كل شركة.