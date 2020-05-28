أبو عيطة: قرارات القيادة الفلسطينية محل إجماع وطني وشعبنا سيُفشل المشاريع التصفوية

حذر المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم الخميس، من التهاون مع من يهادن الاحتلال الإسرائيلي ويتساوق مع المشاريع التصفوية.

وقال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح فايز أبو عيطة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، "إن قرارات القيادة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع حكومة الاحتلال بما فيها التنسيق الامني، محل إجماع وطني وشعبي لأن شعبنا وقيادتنا لن يقبلا الاستمرار في الالتزام باتفاقيات سياسية لم تحترمها أو تلتزم بها إسرائيل".

وأكد أبو عيطة أن الشعب الفلسطيني الذي أفشل كافة المؤامرات بما فيها مشروع التوطين وروابط القرى، قادر على إفشال مشاريع الضم ومؤامرة القرن، ومواصلة كفاحه الوطني حتى استعادة حقوقه المسلوبة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس" وأن الاحتلال يسعى لتكريس الاستحقاقات السياسية الفلسطينية كاتفاقات أمنية فقط لخدمة مصالحه على حساب الحقوق المشروعة لشعبنا".

وشدد على أن حركة فتح ستضرب بيد من حديد ولن تتهاون مع كل من يهادن الاحتلال الإسرائيلي، أو من تسول له نفسه التساوق مع مشاريعه التصفوية، أو يحاول الالتفاف على قرارات القيادة الفلسطينية.