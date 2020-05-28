«أوقاف مطروح»: منع العناق والمصافحة بين العاملين لمواجهة تفشي كورونا

قال الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إنه تم التنبيه على جميع العاملين، ⁦بارتداء الكمامات داخل الديوان العام والإدارات الفرعية، ومنع المصافحة والمعانقة داخل ديوان، وذلك في إطار اتخاذ الإجراءات الإحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا.

كذلك تم التنبيه على العاملين بالمديرية والإدارات التابعة بترك مسافات كافية بين الأشخاص أثناء التعامل، بحيث لا تقل عن متر، وعدم السماح لأى فرد من المواطنين بالتواجد بديوان المديرية والإدارات الفرعية بدون ارتداء الكمامة وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.

وشدد مدير مديرية أوقاف مطروح على مسؤلية الجميع في نشر الوعي ومواجهة الأخطار في ظل المسؤلية التضامنية مع مواجهة الشائعات والتحلي بالتثبت وعدم قبول أو نشر خبر إلا من المصادر الرسمية.