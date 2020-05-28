• وشركات السياحة تترقب صدور قرار سعودي بتحديد مصير الحج

انتهى موسم العمرة لهذا العام رسميا طبقا لتأكيدات شركات السياحة وأصحاب الفنادق بالمملكة العربية السعودية، حيث كان من المقرر خروج آخر معتمر من المملكة في 15 شوال الحالي.

وأكدت الشركات السعودية، أنه حرصا على سلامة وصحة ضيوف الرحمن والمواطنين المقيمين، فقد قررت السلطات السعودية استمرار قرار تعليق العمرة والزيارة، وبذلك ينتهي موسم العمرة للقادمين من خارج السعودية لهذا العام 1441 هـ منتصف شهر شوال الحالي.

وأفادت الشركات بأنه سيتم توضيح ما يتعلق بموسم حج 1441 هجرية من الجهات المعنية، سواء لحجاج الداخل أو الخارج خلال الأيام القليلة القادمة.

ولم يسترد المواطنوان إلى الآن قيمة رحلاتهم الملغاة منذ فبراير الماضي، حيث لم تسترد شركات السياحة قيمة حجوزات تذاكر الطيران بالنسبة للرحلات التي لم تنفذ خلال شهري شعبان ورمضان، فضلا عن أنه لم تسترد الشركات إلى الآن من الجهات السعودية قيمة رسوم التأشيرات وبعض الخدمات الأخرى لأكثر من 10 آلاف مواطن تم إلغاء سفرهم رغم صدور تأشيرة السفر الخاصة بهم، بعد قرار المملكة فبراير الماضي بإيقاف استصدار التأشيرات وتعليق رحلات العمرة لأجل غير محدد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبها، تترقب شركات السياحة المصرية صدور قرار سعودي بتحديد مصير موسم الحج خلال الأيام القلية القادمة حتى تستطيع إنهاء الترتيبات الخاصة بالموسم سواء حجز الفنادق وتذاكر الطيران وأيضا الاتفاق على الخدمات والتنقلات داخل الأراضي المقدسة.

قال علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة: "ننتظر صدور قرار سعودي خلال أسبوعين على الأكثر بشأن إقامة موسم الحج من عدمه هذا العام"، مشيرا إلى أنه حال إقامة الحج والسماح للدول الإسلامية بأداء الفريضة فإننا نحتاج نحو شهر ونصف لإجراء كل التعاقدات الخاصة بالحج، موضحا أن الفترة المتبقية حاليا على السفر لأداء المناسك لا تتعدى الـ50 يوما.

وأضاف الغمري، في تصريحات صحفية سابقة، أن شركات السياحة المصرية جاهزة لتنظيم حصتها من الحج، ولدينا آلاف طلبات الحجز، إلا أننا تمهلنا في إجراء أي تعاقدات للحج تنفيذا لتعليمات وزارة الحج السعودية مارس الماضي بشأن التريث في تعاقدات الحج لهذا العام.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إلى أن السعودية قد تلجأ لوضع ضوابط جديدة للحج تحدد خلالها أعداد الحجاج وأعمارهم وكيفية التسكين بالفنادق والحد الأقصى للتواجد بالمسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي بالمدينة والمشاعر المقدسة بمنى وعرفات وآلية السفر والرحلات حال قررت تنفيذ الحج في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة ضد جائحة كورونا.

كانت المملكة العربية السعودية قد سمحت بإقامة صلوات الجماعة والجمع بداية من يوم الأحد المقبل بجميع مساجد المملكة عدا الموجودة بمكة المكرمة.

وقدرت شركات السياحة خسائرها من إلغاء رحلات العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان وحتى نهاية الموسم في شوال نتيجة قرار المملكة العربية السعودية بإيقاف العمرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بـ4 مليارات جنيه، وتمر الشركات حاليا بفترة عصبة نتيجة توقف الموارد تماما بعد إيقاف حركة السفر الداخلي والخارجي، وهو ما تسبب في الاستغناء عن عدد من العاملين، وقيام البعض الآخر بالبحث عن وظيفة آمنة من وجهة نظره.