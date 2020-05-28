الإمارات تسهل عودة 100 من الرعايا اليمنيين إلى بلادهم

سهلت دولة الإمارات في إطار جهودها الإنسانية المستمرة، عودة 100 من رعايا الجمهورية اليمينة الشقيقة إلى بلادهم اليوم.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن هذه المبادرة جاءت بالتنسيق مع السفارة اليمنية لدى الدولة حيث جرى اتخاذ كافة التدابير الصحية اللازمة وإجراء كافة الفحوصات الطبية؛ للتأكد من سلامتهم وصحتهم وعدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد قبل مغادرتهم الدولة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان - أنه انطلاقا من العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين، وحرصا على توفير مختلف أشكال الدعم والرعاية للأشقاء في اليمن، قامت دولة الإمارات بإجلاء 100 من رعايا الجمهورية اليمنية الشقيقة إلى بلادهم بناء على طلبهم.

من جانبها أعربت سفارة الجمهورية اليمنية لدى الإمارات عن بالغ شكرها وتقديرها للجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة الخارجية والتعاون الدولي في إعادة مواطنيها إلى بلادهم، وعلى الحفاوة والتكريم اللذين يحظى بهما المواطنون اليمنيون خلال تواجدهم في الدولة.