نائب رئيس جامعة طنطا المؤتمر الافتراضي فريد من نوعه

أكد الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المؤتمر الدولي الافتراضي الأول الذي تنظمه الجامعة اليوم حول "جائحة كورونا" هو مؤتمر فريد من نوعه على مستوى مصر، لأنه يتعامل مع كل المشكلات الخاصة بفيروس كوفيد 19 على مستوى العالم.

وأضاف: نأمل في نهاية المؤتمر أن تكون هناك توصيات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والطبية والهندسية، بما يعود بالنفع على جميع أبناء الوطن والعالم أجمع، خاصة مع المشاركات الفعالة لعلماء كبار في جامعات عالمية، وكذلك الأبحاث العلمية المهمة التي شاركت في جلسات هذا المؤتمر.