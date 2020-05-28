السودان يؤكد التزامه وجديته في حملة جمع السلاح بكل قوة

أكد السودان التزامه وجديته في المضي قدما في حملة جمع السلاح والسيارات غير المقننة بكل قوة حتى يتم الوصول إلى سودان خال من السلاح.

وشددت اللجنة الفنية للجنة العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننة - في اجتماعها برئاسة اللواء الركن عثمان محمد حامد عضو اللجنة عبر (الفيديو كونفرانس) مع بعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور (يوناميد) - على أن الحملة ستكون قوية ولن تستثني أحدا في إطار المشروع الرائد والشراكة التي وقعها السودان مع الاتحاد الافريقي لإسكات البنادق في عام 2020.

وقال اللواء دكتور ركن عبد الهادي عبدالله عثمان مقرر ومنسق اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة والناطق الرسمي باسم اللجنة - في تصريح صحفي - إن بعثة اليوناميد والاتحاد الافريقي أكدا - في الاجتماع - مشاركتهما الفاعلة في المشروع القومي لجمع السلاح في السودان، مشيرا إلى أن الاتحاد الافريقي قدم دعوة للسودان لعرض تجربته الناجحة في هذا المجال عبر إقامة معارض وورش خلال القمة العادية للاتحاد الافريقي منتصف يونيو المقبل، والقمة نصف السنوية للاتحاد الافريقي خلال يوليو المقبل في اثيوبيا، وفي الجلسة التنسيقية التي تعقد في تشاد في الفترة من " ٢ -٤ "يوليو، بغرض الاستفادة منها ولتقديم الدعم اللازم للسودان وتمكينه من إنجاح مشروع حملة جمع السلاح.

وأضاف أن اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة تناشد المواطنين بألا يعرضوا أنفسهم للمساءلة، وتسليم الأسلحة غير القانونية بطرفهم للأجهزة الأمنية التي ستقوم بأداء واجبها كاملا حتى يتم تحقيق شعار إسكات البنادق وخلو السودان من السلاح في العام 2020.