الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى إقليم كردستان العراق لمساعدته في التصدي لكورونا

أرسلت دولة الإمارات، اليوم الخميس، طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كردستان العراق، لدعمه في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، يستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن أحمد الظاهري، قنصل عام دولة الإمارات لدى كردستان العراق، أكد حرص دولة الإمارات على مد يد العون لكردستان العراق لمساعدته في التصدي لفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن العلاقة الأخوية التي تربط بين دولة الإمارات والعراق تشكل أساس هذا التعاون، والذي سيمكننا من دعم العاملين في الخطوط الأمامية في العراق على مكافحة هذا الوباء.

وأضاف أن دولة الإمارات تقف إلى جانب العراق في سعيها الدؤوب للحفاظ على الصحة العامة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

يذكر أن دولة الإمارات قدمت حتى اليوم أكثر من 658 طنا من المساعدات لأكثر من 57 دولة، استفاد منها نحو 658 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية.