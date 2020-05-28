 اتفاق سعودي روسي على تعزيز التعاون بشأن تخفيضات إنتاج النفط - بوابة الشروق
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اتفاق سعودي روسي على تعزيز التعاون بشأن تخفيضات إنتاج النفط


نشر فى : الخميس 28 مايو 2020 - 1:45 ص | آخر تحديث : الخميس 28 مايو 2020 - 1:45 ص

(د ب أ)

اتفق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "على تعزيز التعاون بشأن تخفيضات إنتاج النفط".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" مساء اليوم الأربعاء أن ولي العهد السعودي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي تم خلاله بحث الجهود المبذولة لتحقيق استقرار الأسواق النفطية".

وأضافت"واس" أن بوتين أشاد "بموقف المملكة البارز وجهودها في استقرار أسواق النفط العالمية".

كما استعرض الجانبان خلال الاتصال :" العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها".

وكان الكرملين، اكد ان الرئيس الروسي وولي العهد السعودي "بحثا الوضع في سوق الطاقة العالمية"، وأكدا أهمية اتفاق "أوبك+".


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