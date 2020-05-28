إعلام الجامعة البريطانية تشارك بمبادرة يوتيوب وجوجل نيوز لمكافحة الأخبار المزيفة

اختيرت دكتور نجلاء العمري، أستاذ الإعلام بالجامعة البريطانية في مصر، ضمن لجنة تحكيم الشبكة الدولية لتقصي الحقائق، لتكون الممثل العربي الوحيد، للمشاركة في تقيم واختيار المشروعات التي ستحصل على دعم مبادرة يوتيوب وجوجل نيوز ومؤسسة بوينتر لدعم التحقق من الأخبار المزيفة والمضللة.

يصل الدعم الكلي للمبادرة إلى مليون دولار، سيتم تخصيصه للمشروعات التي تساهم في التحقق من صحة الفيديوهات، ونشر معلومات دقيقة، وتطوير أدوات التحقق، بالإضافة إلى تعزيز البناء الجماهيري لمتابعة المحتوى، وتصميم نماذج اختبار ووسائط مختلفة للكشف عن الأخبار الكاذبة.

تستقبل اللجنة التقديمات حتى 17 يونيو، وسيتم إعلان المشروعات الفائزة في 4 أغسطس.

ويمكن تقديم الطلبات على الرابط التالي: https://www.poynter.org/devgrant/