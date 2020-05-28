الجيش الأمريكي يساعد نظيره الكولومبي فى مكافحة تهريب المخدرات

أعلن الجيش في كولومبيا، إن وحدة من الجيش الأمريكي سوف تصل إلى البلاد فى يونيو المقبل للمساعدة فى القتال الذي يخوضه الجيش هناك ضد عمليات تهريب مخدر الكوكايين.

وقال قائد جيش كولومبيا لويس فرناندو نافارو، فى مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إن وحدة من القيادة العسكرية الجنوبية الأمريكية سوف تمكث فى كولومبيا أربعة أشهر، تقدم خلالها المشورة للجيش الكولومبي بشأن "الإجراءات والتكتيكات التي تساعد فى تعزيز مستوى مكافحة تهريب المخدرات".

وقال نافارو إن الجنود الأمريكيين سوف يتعاونون بصورة رئيسية مع الجيش الكولومبي في أربع مناطق، ولكنه لم يفصح عن عدد هؤلاء الجنود.

وأكدت القيادة العسكرية الأمريكية الجنوبية هذه المعلومات، وفقا لوسائل إعلام كولومبية.