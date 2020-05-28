وزير الصحة الألماني يحذر من شقاق جديد بالمجتمع بسبب أزمة كورونا

حذر وزير الصحة الألماني ينس شبان من احتمالية أن تؤدي أزمة كورونا إلى استقطاب مماثل لما حدث في النقاش بشأن سياسة اللجوء.

وقال شبان لصحيفة "أوجسبورجر ألجيماينه" في عددها الصادر اليوم الخميس: "عايشنا شعور /نحن/. يتعين علينا حاليا الانتباه"، مؤكدا أنه من الصائب والمهم أن يتم إقامة نقاشات عن الصحة أو الحريات.

وتابع الوزير الاتحادي قائلا: "تقع علينا جميعا مسؤولية ألا يكون هناك استقطاب مجددا على النحو الذي كان عليه في النقاش بشأن الهجرة. يتعين علينا الانتباه جدا إلى ألا يحدث ذلك لنا مجددا".

وأكد شبان أن النقاشات ضرورية للحياة من أجل إحلال ديمقراطية، وقال: "ولكن يجب أن يكون واضحا للديمقراطيين مع من يتظاهرون. يتعين على المرء النظر يمينيا ويسارا لمن هو يشارك في ذلك".

يذكر أن آلاف الأشخاص في ألمانيا تظاهروا خلال الأسابيع الماضية ضد القيود الشديدة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا. وكان بينهم كثير من المتطرفين من التيارين اليساري واليميني، وكان هناك أيضا مناهضون لللقاح وأشخاص متبنون لنظريات المؤامرة.