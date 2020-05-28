مدينة يابانية تغلق منشآت عامة أعيد فتحها بعد تسجيل حالات إصابة جديدة بكورونا

أغلقت السلطات في مدينة "كيتاكيوشو" الواقعة جنوب غرب اليابان، مناطق الجذب السياحي التي أعيد فتحها مؤخرا ومنشآت عامة أخرى، بعد التأكد من تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد هناك على مدار الأيام الخمسة أيام.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل الحالات الجديدة في المدينة منذ يوم السبت الماضي وحتى أمس الأربعاء، مشيرة إلى هذه التطورات تأتي بعد عدم الإبلاغ عن أي حالات خلال 23 يوما على التوالي وكان ذلك حتى يوم الجمعة من الأسبوع الماضي.

وأضافت الشبكة اليابانية، أن سلطات المدينة أغلقت مؤقتا 43 من المرافق العامة التي تديرها بما في ذلك متحف الأدب وقلعة "كوكورا"، وذلك ابتداء من اليوم الخميس، مشيرة إلى أنها تعتزم الإبقاء على الإغلاق حتى 18 يونيو القادم.

وكانت وزارة الصحة اليابانية قد أعلنت في وقت سابق تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ذلك بالإضافة إلى 9 حالات وفاة.

وبعد تسجيل هذه الحالات يرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في اليابان إلى 17395 حالة بالإضافة إلى 899 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.