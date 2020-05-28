الإمارات تسجل 563 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن تسجيل 563 إصابة وثلاث حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأضافت حسبما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 32532 حالة إصابة.