 الإمارات تسجل 563 إصابة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
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الإمارات تسجل 563 إصابة جديدة بكورونا

نور رشوان
نشر فى : الخميس 28 مايو 2020 - 1:42 م | آخر تحديث : الخميس 28 مايو 2020 - 1:43 م

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن تسجيل 563 إصابة وثلاث حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت حسبما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 32532 حالة إصابة.

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