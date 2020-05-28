ليتوانيا وإستونيا لا تعتزمان الإغلاق حال حدوث موجة ثانية من وباء كورونا

أعلن رئيسا وزراء ليتوانيا وإستونيا، اليوم الخميس، أنهما لن يفرضا إغلاقا عاما في أنحاء البلدين حال حدوث موجة ثانية من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس وزراء ليتوانيا سوليوس سكفرنيليس، ونظيره الإستوني يورى راتاس، في مقابلتين إذاعيتين منفصلتين إنه في حال زيادة أعداد المصابين بكورونا مجددا، فإن الإجراءات ستستهدف فقط بؤر التفشي.

وقال سكفرنيليس للإذاعة الليتوانية: "قد تتصرف دول عدة على نحو مختلف، لأننا تعلمنا دروسا مؤلمة من خلال التعامل مع الوباء في أنحاء أوروبا، والعالم".

وأوضح أن حكومته أعدت خططا تركز على بؤر تفشي الفيروس حال حدوث موجة ثانية.

وقال رئيس وزراء إستونيا اليوم أيضا إن بلاده لديها خطط مماثلة.

وأوضح راتاس: "يجب أن يكون المبدأ العام هو أن الفيروس سيتوقف، ولن تتوقف إستونيا".

وكانت حكومتا الدولتين تحركتا على نحو مبكر في مواجهة الوباء من خلال إجراءات صارمة، شملت إعلان الطوارئ في أنحاء البلدين منتصف شهر مارس الماضي. وقد سجلتا حالات إصابة منخفضة نسبيا، ما أدى إلى تخفيف القيود المفروضة على الحياة العامة.