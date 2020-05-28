فريق من الأطباء الصينيين يصل السودان لدعم جهود التصدي لكورونا

وصل فريق خبراء طبيين الصينيين برئاسة د.چولين إلى السودان اليوم الخميس، في زيارة رسمية تستغرق أسبوعين، في إطار دعم جهود السودان للتصدي لوباء كورونا.

وكان في استقبال الوفد بمطار الخرطوم، وزير شئون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر بشير مانيس، ووزير الصحة الدكتور أكرم التوم، ووزير الدولة بوزارة الخارجية د.عمر قمر الدين، وسفير الصين لدي السودان ما شين مين.

وقال وزير شئون مجلس الوزراء السوداني - في تصريح صحفي - إن زيارة فريق الخبراء الصينيين تُعد مبادرة كريمة من حكومة الصين للوقوف مع الشعب السوداني وهو يواجه جائحة كورنا، لافتا إلى أن المبادرة تعزز الصداقة والعلاقة الرسمية والشعبية بين البلدين والشعبين.

من جانبه، أشاد وزير الصحة السوداني بالجهود والدعم المستمر الذي تقدمه جمهورية الصين للقطاع الصحي بالسودان، لافتا إلى جهود إضافية وضعتها وزارته للتحكم في فيروس كورونا وتوسيع الخدمات العلاجية والوقائية لكافة المرضى المصابين بالأمراض المختلفة بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية الأولية.

وقال وزير الصحة إن زيارة فريق الخبراء الطبيين الصينيين جاءت في توقيت مناسب للاستفادة من الخبرة التراكمية لجمهورية الصين ودعمها المادي والعيني الذي يقدمه شعبها وحكومتها ورجال أعمالها.

من جهته، أكد سفير الصين لدي السودان عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، موضحا أن زيارة الفريق الطبي للسودان تأتي في إطار علاقات الأخوة والصداقة بين البلدين وتهدف لمساعدة السودان ونقل تجربة الصين في محاربة وباء الكورونا.

وقال إن فيروس كورونا يهدد كل البشرية، داعياً في هذا الصدد إلى ضرورة التعاون والتضامن بين الدول لمحاربة هذا الوباء.