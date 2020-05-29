بارنييه: الجولة التالية من مفاوضات بريكست حاسمة

قال ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من التكتل (بريكست)، إن جولة مفاوضات المقررة الأسبوع المقبل ستكون حاسمة في ضمان التوصل لاتفاق تجاري مع بريطانيا لحقبة ما بعد الخروج.

وانتهت 3 جولات من المفاوضات حتى الآن دون التوصل لنتائج ملموسة.

وبالنسبة للجولة الرابعة، التي تبدأ يوم الاثنين المقبل، دعا بارنييه شركاءه في المفاوضات إلى مزيد من الواقعية.

وقال بارنييه لإذاعة "دويتشه لاند فونك" الألمانية العامة في مقابلة يتم بثها غدا الجمعة: "البريطانيون لا يدركون، أو لا يريدون أن يدركوا، أن بريكست له عواقب بالنسبة لهم".

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي نهاية شهر يناير الماضي، وتصر حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على أنه يجب أن تنتهي المفاوضات بشأن نطاق واسع من القضايا الحساسة، بدءا من التعاون الأمني إلى مصائد الأسماك، بحلول الموعد النهائي الرسمي، 31 ديسمبر المقبل.

وقال بارنييه إن بروكسل تريد الإبقاء على مجال متكافئ في فترة ما بعد بريكست، وأضاف "نواصل وضع الشروط لدخول أسواقنا... نحتفظ بسيادة. وهذا هو التفويض الذي احمله".

كما انتقد بارنييه ممانعة لندن في الموافقة على تمديد محتمل للفترة الانتقالية الحالية لتوفير مزيد من الوقت أمام المفاوضات.

وتأتي تصريحات بارنييه بعد أيام من أخرى أدلى بها نظيره البريطاني ديفيد فروست، قال فيها إن الحكومة البريطانية ليست مستعدة لتمديد الفترة الانتقالية لبريكست لما بعد نهاية العام الجاري.

وقال فروست أمام لجنة برلمانية أمس الأربعاء إن "السياسة الحازمة للحكومة هي أننا لن نمدد الفترة الانتقالية، وإذا ما طُلب منا ذلك، فلن نوافق".

ولا يزال هذا الخيار متاحا أمام البريطانيين حتى نهاية يونيو المقبل.