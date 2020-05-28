تراجع الطلب على السلع المعمرة في أمريكا

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أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس تراجع الطلب على السلع المعمرة خلال أبريل الماضي بشدة.

وذكرت الوزارة أن الطلب على السلع المعمرة تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر17%، بعد تراجعه بنسبة 6ر16% خلال مارس الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع الطلب على السلع المعمرة خلال الشهر الماضي بنسبة 19%، مقابل تراجع بنسبة 4ر14% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

جاء التراجع الكبير في الطلب على السلع المعمرة نتيجة التراجع الحاد للطلب على معدات النقل، حيث تراجع الأخير بنسبة 3ر47%، خلال أبريل الماضي، بعد تراجعه بنسبة 1ر43% خلال الشهر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وفي حال استبعاد الطلب على معدات النقل، يتراجع الطلب على السلع المعمرة خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر7% فقط مقابل تراجعه بنسبة 7ر1% خلال الشهر السابق.

وأشار تقرير وزارة التجارة الأمريكية إلى تراجع ملموس في الطلب على المعادن الأساسية والمنتجات المعدنية والآلات والمعدات الكهربائية والأجهزة المنزلية وقطع الغيار.

في الوقت نفسه، تراجع الطلب على السلع الرأسمالية غير العسكرية بدون حساب الطائرات بنسبة 8ر5% خلال أبريل الماضي بعد تراجعه بنسبة 1ر1%.

يذكر أن هذا الطلب يعتبر مؤشرا على الإنفاق الاستثماري للشركات.