جونسون: فتح المتاجر والاقتصاد تدريجيا بدءا من الاثنين المقبل

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده تعتزم فتح المحال والاقتصاد بشكل تدريجي بدءًا من الاثنين المقبل، مع الحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأضاف «جونسون»، خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن البلاد ستعيد فتح مدارس رياض الأطفال، والمدارس الابتدائية من الصف الأول إلى السادس، خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى فتح المدارس الثانوية حتى الصف الـ12، في الـ14 من يونيو المقبل.

وأشار إلى السماح لستة أشخاص من منازل مختلفة باللقاء خارج المنزل، يوم الاثنين المقبل، مع مراقبة وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بمسافة مترين بين كل شخص، متابعًا: «سنسمح للأشخاص بالبقاء في الحدائق والمناطق المفتوحة الأخرى».

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 356 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من خمسة ملايين إصابة.