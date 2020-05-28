شباب خنفيرة يطالب الوداد بحقوقه في صفقة انتقال أوناجم للزمالك

طالب مصطفى اليوسيفي رئيس نادي شباب أطلس خنفيرة، إدارة الوداد المغربي بدفع النسبة المالية من صفقة انتقال محمد أوناجم إلى الزمالك.

وذكر موقع "le360"، أن مصطفى اليوسفي، رئيس نادي شباب أطلس حنيفرة، راسل إدارة الوداد الرياضي، من أجل المطالبة المستحقات المتأخرة من انتقال لاعبه السابق محمد أوناجم لصفوف نادي الزمالك الصيف الماضي.

وأشار الموقع إلى أن فريق شباب أطلس خنيفرة قام بوضع بند في عقد أوناجم عند انتقاله إلى الوداد ينص على حصوله %10 من قيمة انتقاله من الوداد إلى أي ناد بعد ذلك.

كما ذكر الموقع المغربي أن شباب خنيفرة حصل على جزء من حقوقه في صفقة انتقال أوناجم إلى الزمالك، ويطالب حاليا بالحصول على بقية أمواله.

يذكر أن قيمة صفقة انتقال محمد أوناجم إلى صفوف الزمالك، بلغت مليون ونص دولار، علما بأن اللاعب انضم إلى الأبيض في مطلع الموسم الحالي.