البيت الأبيض يهاجم «تويتر» بسبب تدوينة ترامب

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، إن موقع التدوينات المصغرة «تويتر» أظهر انحيازا ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما لم يمارس الرقابة على الصين.

وأضافت ماكناني، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن ترامب سيوقع الأمر التنفيذ بخصوص مواقع التواصل الاجتماعى فى وقت لاحق اليوم، بحسب «سكاي نيوز عربية».

وكان «تويتر» وصم اثنتين من تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ«المضللة» في خطوة غير مسبوقة، وفي إحدى التدوينتين كتب ترامب: «لا توجد طريقة (صفر) لأن تكون بطاقات الاقتراع بالبريد أقل من احتيالية إلى حد كبير، سيتم سرقة صناديق البريد، وسيتم تزوير بطاقات الاقتراع، أو على الأقل طباعتها بطريقة غير قانونية وتوقيعها بشكل احتيالي، يرسل حاكم كاليفورنيا بطاقات الاقتراع إلى ملايين الأشخاص، أي شخص».

وفي التاسع من مايو الجاري، أصبحت كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تأمر بالاقتراع عبر البريد بالنسبة لجميع الناخبين المسجلين لانتخابات نوفمبر الرئاسية كنتيجة لجائحة فيروس كورونا العالمية التي تسجل بها أمريكا أعلى إصابات في العالم متجاوزة مليون و700 ألف حالة إصابة.