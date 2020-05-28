وزير الداخلية الكويتي: خطة لتطبيق الحظر الجزئي من الساعة 6 مساء إلى 6 صباحا

قال رئيس الوزراء الكويتي صباح الخالد الصباح، إن بلاده اعتمدت خطة للعودة التدريجية للحياة والتعايش مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مشيرًا إلى أن الخطة انطلقت من تجارب العديد من الدول شارك في وضعها العديد من الخبراء والمتخصصين.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، مساء اليوم الخميس، أشار وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، إلى تطبيق الحظر الجزئي من الساعة 6 مساء إلى 6 صباحًا، بدلًا من الحظر الشامل.

وذكرت وزير الداخلية الكويتي أن هناك خطة لعزل بعض المناطق، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على تكثيف التواجد الأمني.