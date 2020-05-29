تسجيل حالتي إصابة جديدة بكورونا في مطروح

أعلنت محافظة مطروح، في بيان، إحصائي لحالات الإصابة بفيروس كورونا، صادر في بيان إعلامي، اليوم الخميس، بالتنسيق مع مديرية الصحة عن إصابة حالة جديدة، والاشتباه في إصابة 6 آخرين، ولم يتم تسجيل أية حالات وفاة.

وكشف البيان الإحصائي أن إجمالي الحالات الإيجابية منذ شهر مارس الماضي، في جميع مراكز المحافظة بلغ عددها 19 حالة وحالات الاشتباه 158 حالة وعدد حالات الوفاة حالتين، وجاء إجمالي حالات التعافي بـ6 حالات، حيث تم تخصيص 7 مستشفيات للعزل الصحي وعلاج وتقديم الخدمة الطبية للمصابين من فيروس كورونا، وهم (مرسى مطروح العام، سيوة المرزي، الحمام المركزي، الضبعة المركزي، العلمين المركزي، الصدر والحميات).

كان الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أكد استمرار قيام فريق من الصيادله وأطباء الأسنان، وفريق الوقائي من المراقبين الصحيين من الإدارة الصحية بالعلمين ومستشفى مارينا، ومستشفى العلمين، بالوقوف فى أكمنة الشرطه على الطرق السريعه فى منافذ ومداخل مدينة العلمين.

فيما أهدى حزب الحرية والعدالة بمطروح، مستشفى مرسى مطروح العام بوابة تعقيم للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا، كذلك قام الفريق الطبي بمستشفي الحمام المركزي بعمل تدريب لفريق مكافحة العدوي بالمستشفي على ارتداء وخلع الواقيات الشخصية وغسيل وتطهير الأيدي ومراقبة سير العمل بسياسات مكافحة العدوي، وذلك في إطار رفع كفاءة الفرق الطبية ووقايتهم والحفاظ عليهم من الإصابة بفيروس كورنا المستجد.