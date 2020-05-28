ميركل تتفق هاتفيا مع الكاظمي على تطوير التعاون الاقتصادي بين بغداد وبرلين

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في اتصال هاتفي اليوم الخميس، عن تقديرها للصعوبات والتحديات التي تواجه فريق العمل الجديد، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء.

واتفق الجانبان، خلال الاتصال "على تطوير التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين".

وأبدت المستشارة الألمانية استعدادها لتقديم الدعم الممكن في هذه المجالات، فضلا عن مساعدة العراق في مواجهة آثار وباء كورونا، واستمرار ألمانيا في تدريب القوات العراقية ضمن إطار التحالف الدولي.

ووصفت ميركل وفقا للبيان "البرنامج الحكومي للكاظمي بالمتميز، موجهة الدعوة له لزيارة ألمانيا في أقرب فرصة ممكنة".

ومن جهته، أعرب الكاظمي عن حرص العراق على إدامة أفضل العلاقات الإقليمية والدولية، ومن ضمنها ألمانيا، مؤكدا حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا، وتفعيل اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين.

وأثنى الكاظمي "على الجهود التي تبذلها ألمانيا في مجال التعاون العسكري مع العراق، والوقوف معه في محاربة الإرهاب".