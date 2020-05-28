محافظ الجيزة يوجه بسرعة إصلاح هبوط أرضي بالحوامدية

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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كلا من رئيس مدينة الحوامدية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إصلاح هبوط أرضي بشارع المعهد الديني بمنطقة عرب الساحة بمدينة الحوامدية، ووقع نتيجة لهبوط في بير للصرف الصحي بطول 8 أمتار أثر على طبقة الطريق.

ووجه المحافظ، رئيس مدينة الحوامدية بالتواجد الميداني ومتابعة أعمال الإصلاح والانتهاء منها خلال فترة وجيزة وذلك بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصرف الصحي، مشددًا على إعادة الشيء لأصله وإعادة تمهيد الطريق.

ولفت إلى عمل تطبيب لخط الصرف بمنطقة الهبوط واستبداله ببدالة كحل مؤقت بدلا من الخط القديم حتى تتم أعمال الإصلاح.