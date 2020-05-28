انتشال جثة غريق مجهول الهوية من ترعة الإبراهيمية في المنيا

انتشل أهالي قرية أم قمص التابعة لمركز ملوي، جثة غريق مجهول الهوية من مياة ترعة الإبراهيمية.

كان محمود خليل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من العميد مصطفى منتصر مأمور مركز شرطة ملوي، بلاغا من إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام، بوصول جثة غريق مجهول الهوية.

وتبين من التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، وباشرها المقدم علاء جلال رئيس مباحث المركز، أن الجثة ذكر يرتدى جلبابا ومطموسة المعالم، حيث إنها منتفخة ويصعب التعرف على ملامحها، ويبدو أن الجثة مر عليها عدة أيام داخل المياه.

وتواصل أجهزة الأمن جهودا الكشف عن هوية الجثة وغموض الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي قررت وطلبت سرعة تحريات المباحث الجنائية وكشف ملابسات الواقعة.