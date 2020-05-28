حبس متهم بقتل سائق توكتوك بسبب 600 جنيه في الإسكندرية

قررت نيابة أول العامرية في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سائق "توكتوك" وإلقاء جثته في مياه ترعة الهوارية، بغرض سرقته، وطلبت سرعة إفادتها بتحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثمان عقب توقيع الكشف الطبي عليه؛ لمعرفة سبب الوفاة.

وتمكن ضباط مباحث الإسكندرية، من كشف غموض واقعة العثور على جثة طفل يدعى "عبد الرحمن.ا.م"، 14 عامًا، سائق "توكتوك"، ملقاة في مياه ترعة الهوارية، غربي المحافظة، وتم ضبط المتهم بارتكاب الحادث بهدف السرقة، ويدعى "نادر.ا.ال"، 17 عامًا.

وتلقت شرطة الإسكندرية، بقيادة مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، اللواء سامي عبدالرازق انيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد ورود بلاغ ليلة عيد الفطر، بالعثور على جثة طفل، بها 17 طعنة نافذة في أماكن متفرقة من الجسم، ملقاة في مياه ترعة الهوارية.

وبتشكيل فريق بحث جنائي تم تحديد شخصية المجني عليه "مبلغ بغيابه"، وبفحص آخر تعاملاته، ومراجعة كاميرات المراقبة بخط سيره بمركبة التوكتوك، تم تحديد هوية مرتكب الواقعة، بغرض السرقه.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم، طلب من المجني عليه، توصيلة بمركبة "التوكتوك" التي يقودها، مقابل أجر مادي، وأثناء السير في الطريق، طلب منه التوقف، ثم بادره بعدة طعنات نافذة بسلاح أبيض "سكين"، وفر هاربًا.

وبالتوصل إليه وضبطه، أقر بارتكابه الواقعة، بدافع احتياجه إلى مبلغ مالي 600 جنيه، لمروره بضائقة مالية، لكنه فوجيء بخلو حافظة نقود المجني عليه من الأموال، فقرر إلقاء جثته في مياه ترعة الهوارية؛ لإخفاء الجريمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق..