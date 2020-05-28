 أمركيا ترصد 3 ملايين دولار مكافئة نظير معلومات عن قيادي بداعش الإرهابي - بوابة الشروق
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أمركيا ترصد 3 ملايين دولار مكافئة نظير معلومات عن قيادي بداعش الإرهابي

أ ش أ
نشر فى : الخميس 28 مايو 2020 - 8:55 م | آخر تحديث : الخميس 28 مايو 2020 - 8:55 م

رصدت الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي في تنظيم داعش الإرهابي محمد خضر موسى رمضان.

وأشارت الخارجية الأمريكية - في بيان مساء اليوم الخميس - إلى أن رمضان أحد أقدم مسؤولي الإعلام في تنظيم داعش الإرهابي، ويشرف على العمليات الإعلامية اليومية للتنظيم.

وأضافت الوزارة - حسبما أوردت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية - أن وزير الإعلام في تنظيم داعش الإرهابي لعب دورا رئيسيا في عمليات الدعاية والتجنيد والتحريض التي يقوم بها عناصر التنظيم، كما أشرف على إعداد وإنتاج العديد من مقاطع الفيديو الدعائية والمنشورات والمنصات عبر الإنترنت التي تضمنت مشاهد وحشية وقاسية للتعذيب والإعدام الجماعي للمدنيين الأبرياء.

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