سوريا: إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 122 حالة

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أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لشخص قادم من الكويت؛ ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 122 إصابة.
أوردت ذلك وكالة الأنباء السورية "سانا"، دون مزيد من التفاصيل.