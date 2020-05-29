الأرصاد: فرنسا قد تتعرض لطقس أكثر حرارة من المعتاد هذا الصيف

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تنبأت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس" في توقعات موسمية نشرتها اليوم الخميس أن تشهد غالبية أنحاء فرنسا طقسا أكثر حرارة من المعتاد في الفترة من شهر يونيو وأغسطس القادمين.

ووفقا لوكالة أنباء "بلومبرج"، قالت "ميتيو فرانس" إن من المرجح أن يكون جنوب فرنسا أكثر جفافا مما هو معتاد.

وأضافت أن ذلك يأتي بعد شتاء وربيع من الفصول الأكثر دفئا على الإطلاق.

وقالت إن خطر التعرض لموجة حرارة مرتفعة قد يتزايد، حيث تشير نماذج عدة إلى وضع أكثر تطورا لمرتفع الأزور هذا الصيف.

وأشارت الهيئة إلى أن الحافة الشمالية الغربية من البلاد تقع في منطقة "طبيعية على الأرجح"، ما يعني أن خطر التعرض لموجة حرارة مرتفعة احتمال ضعيف.