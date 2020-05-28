المحكمة العليا الهندية تأمر بتخفيف معاناة العمال المهاجرين

أصدرت المحكمة العليا في الهند اليوم الخميس مجموعة من الأوامر للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي تلوح في الأفق بين ملايين العمال المهاجرين، الذين تقطعت بهم السبل في مدن مع دخول البلاد في الشهر الثالث من الإغلاق لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وأفاد موقع "بار آند بنش" الإخباري القانوني أن المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة أمرت الحكومة بتوفير رحلات مجانية بالحافلات والقطارات للمهاجرين للعودة إلى أوطانهم، مضيفا أن الدول المعنية ستشارك في تكلفة نقل هؤلاء العمال.

وكانت الحكومة الهندية قد قالت من قبل إن العمال لن يتحملوا تكاليف السفر، لكن وسائل إعلام محلية رصدت حالات تمت فيها مطالبة العمال المعوزين بسداد الأجرة.

وترك إغلاق الهند الملايين بلا عمل وأدى إلى نزوح جماعي من المراكز الحضرية إلى القرى، حيث حاول العمال العودة إلى بلداتهم في القطارات والحافلات. وانطلقت بعض المجموعات سيرا على الأقدام.

وأفادت تقارير بوقوع حالات وفاة بين المهاجرين على الطريق، جراء التعرض للحرارة الشديدة ونقص الطعام والماء.