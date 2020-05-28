محافظ بورسعيد يوجه مسئولي المستشفيات بالتواصل مع مريض العزل المنزلي 5 مرات يوميا

عقد عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا مع قيادات القطاع الصحى ببورسعيد، للوقوف على آخر تطورات مستجدات فيروس كورونا، بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، ومدير مديرية الصحة ببورسعيد، ومديرية الطب الوقائى، ومدير هيئة الرعاية الصحية، والشئون الصحية، وهيئة الإسعاف، عميد كلية الطب، ومديرة مديرية التضامن الاجتماعى، ومديري مستشفيات الحميات والصدر والمبرة والحياة بورفؤاد والزهور والمستشار الفني للمحافظة ومدير إدارة الأزمات.

وفى مستهل الاجتماع، شدد الغضبان على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال المواطنين خاصة خلال هذه المرحلة التى تشهد تزايد فى أعداد المصابين بالفيروس، مشيرا إلى أن مواجهة تداعيات كورونا مسؤولية مشتركة بين المواطن والدولة، ولا بد من قيام المواطن بدوره الإيجابى ودعم جهود الدولة حتى تمر هذه المرحلة بسلام.

ووجه المحافظ مسئولي المستشفيات والطب بالتواصل مع المرضى الذين يخضعون للعلاج المنزلى (العزل المنزلى) بعد أن يتم تحويلهم من المستشفيات التى تستقبل حالات كورونا وهى مستشفيات (حميات بورسعيد - صدر بورسعيد - الزهور التخصصى - الحياة بورفؤاد - المبره ) إلى العزل المنزلى، 5 مرات يوميا ، وذلك من أجل متابعة المستمرة للمرضى لحين استقرار حالتهم الصحية وبث الطمأنينة والدعم المعنوى لدى المرضى وذويهم أثناء تلقى العلاج بالعزل المنزلى.

وأكد محافظ بورسعيد أن الخدمة الطبية بالمحافظة تتم طبقا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان، وهناك متابعة مستمرة وتنسيق بين وزارة الصحة والقطاع الصحى ببورسعيد.

وأشاد الغضبان، بجهود جميع القائمين على مرفق الإسعاف ومستشفى الحميات والطب الوقائى الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا بانتظام، ويمثلون خط الدفاع الأول فى معركة الوباء ويعرضون أرواحهم للمخاطر من أجل أداء رسالتهم السامية على أكمل وجه، موجها الشكر لكافة أطقم الجيش الأبيض والعاملين بالمنظومة الصحية ببورسعيد.