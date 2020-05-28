 أردوغان يرفع القيود المفروضة على السياحة البحرية.. ويعلن فتح المتاحف أمام الزوار اعتبارا من 1 يونيو - بوابة الشروق
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أردوغان يرفع القيود المفروضة على السياحة البحرية.. ويعلن فتح المتاحف أمام الزوار اعتبارا من 1 يونيو

أسماء الدسوقي
نشر فى : الخميس 28 مايو 2020 - 10:03 م | آخر تحديث : الخميس 28 مايو 2020 - 10:03 م

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفع الحظر للفئة العمرية من 0 لـ18 عامًا، خلال يومي الأربعاء والجمعة، من الساعة 14.00 وحتى 20.00.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء التركية «أناضول»، أشار «أردوغان» إلى رفع القيود المفروضة على السياحة البحرية وصيد الأسماك والنقل، في إطار القواعد المحددة.

ولفت كذلك إلى إعادة فتح المتاحف والمواقع الأثرية أمام الزوار، اعتبارًا من 1 يونيو المقبل، إضافة إلى رفع القيود عن الرياضة الفردية.

وأضاف أن: «الموظفون الذين يقضون إجازة إدارية أو المدرجون ضمن نظام العمل المرن يعودون إلى العمل العادي اعتبارًا من 1 يونيو».

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