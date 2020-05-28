الصحة الكويتية: شفاء 752 حالة من كورونا باجمالي 8698 متعافيا

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الخميس، تسجيل أعلى معدل شفاء يومي لحالات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) منذ ظهوره في البلاد في 24 فبراير الماضي، بواقع 752 حالة، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 8698 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال752 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأربعاء، شفاء 640 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 7946 حالة.