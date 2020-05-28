هواوي تعرب عن خيبة أملها إزاء قرار محكمة كندية بالسير في إجراءات تسليم مسؤولة بها لأمريكا

(د ب أ)

أعربت شركة هواوي الصينية عن خيبة أملها إزاء قرار محكمة كندية بإمكانية المضي قدما فى اجراءات قضية تسليم المسؤولة المالية البارزة بالشركة، مينج وانتشو، للولايات المتحدة.

وقالت الشركة في بيان عبر تغريدة على موقع تويتر اليوم الاربعاء:" إن هواوي أصيبت بخيبة أمل إزاء قرار المحكمة العليا فى منطقة "بريتش كولومبيا" اليوم، إننا نعرب عن ثقتنا مجددا ببراءة السيدة مينج، إن شركة هواوي سوف تواصل الوقوف إلى جانب مينج في قضيتها من أجل العدالة والحرية".

وأضافت:" إننا نتوقع من النظام القضائي الكندي أن يثبت فى النهاية براءة السيدة مينج، إن فريق الدفاع عنها سوف يواصل العمل بلا كلل من أجل أن تسود العدالة فى نهاية المطاف".

وقضت المحكمة اليوم الأربعاء بإمكانية السير فى إجراءات قضية تسليم مينج وانتشو، المسؤولة المالية بشركة هواوي الصينية، إلى الولايات المتحدة.

وقالت المحكمة العليا في بريتيش كولومبيا إنه يمكن تسليم مينج إلى الولايات المتحدة لأن التهم الموجهة إليها تعتبر جريمة في كندا أيضا.

وكتبت هيذر هولمز مساعدة رئيس المحكمة العليا في قرارها الصادر في فانكوفر الساعة 11 صباحا (1800 بتوقيت جرينتش): "خلصت من الناحية القانونية إلى أنه، يمكن توافر شرط الأزدواجية الجنائية لتسليم (المتهمة) في هذه القضية".

وتم القبض على أرفع مسؤولة تنفيذية في شركة الاتصالات الصينية العملاقة في فانكوفر في تشرين ثان/ ديسمبر 2018 بناء على طلب أمريكي. وأضر القبض عليها بعلاقات كندا مع الصين، وقد تشهد هذه العلاقات مزيدا من التدهور عقب الحكم.

وتتهم السلطات الأمريكية مينج، وهواوي، وشركة بيع معدات الاتصالات "سكاي كوم" الفرعية بأمريكا بارتكاب عمليات احتيال مصرفي وإلكتروني والتآمر لغسل الأموال. وترتبط الاتهامات بانتهاكات محتملة للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.