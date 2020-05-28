قتلى وجرحى من فصائل المعارضة في محافظة درعا بسورية

(د ب أ)

قتل عدد من قادة الجيش السوري الحر في محافظة درعا بكمين مساء اليوم الأربعاء بعد اجتماع ضم قادة الجيش السوري الحر في المحافظة.

وقال مصدر في المعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن " قادة من الجيش السوري الحر قتلوا وأصيب اخرون في كمين على أطراف بلدة مزيريب حوالي 15 كم شمال غرب مدينة درعا، حيث قتل ثلاثة منهم واصيب ثلاثة بينهم القيادي محمود البردان، وهم اعضاء اللجنة المركزية بعد انتهاء اجتماع ضم قياديين في فصائل المعارضة من ريفي درعا الغربي والشرقي لبحث تطورات الأوضاع بعد تحشد القوات الحكومية السورية في محافظة درعا واستعدادها لعمل عسكري في ريف درعا الغربي".

ويعتبر البردان من أبرز قادة فصائل الجيش الحر في منطقة طفس التي لا زالت تحت سيطرة الفصائل المعارضة، وأجرى تسوية مع القوات الحكومية بعد سيطرتها على مناطق ريف درعا الغربي منتصف عام 2018، وتعرض لعدة محاولات اغتيال بعد رفضه طلب القوات الروسية بالتوجه للقتال ضمن الفيلق الخامس والقتال في محافظتي حماة وريف إدلب.

وبدأت القوات الحكومية منذ مطلع الشهر الجاري إرسال تعزيزات عسكرية إلى المحافظة بعد تعرض القوات الحكومية لهجمات متكررة خلال الأشهر القليلة الماضية.