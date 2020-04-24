 وكالة الأنباء السودانية: استشهاد ضابط في توغل قوة من مليشيا أثيوبية بالقضارف - بوابة الشروق
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وكالة الأنباء السودانية: استشهاد ضابط في توغل قوة من مليشيا أثيوبية بالقضارف

أ ش أ:
نشر فى : الخميس 28 مايو 2020 - 4:54 م | آخر تحديث : الخميس 28 مايو 2020 - 4:54 م

ذكرت وكالة السودان للانباء (سونا) أن الحدود السودانية الأثيوبية بولاية القضارف (شرق السودان)، شهدت توترا جديدا صباح اليوم، حيث توغلت قوة من المليشيات الأثيوبية، واعتدت على بعض المشاريع الزراعية بمنطقة "بركة نوريت" وقرية "الفرسان".
وأوضحت الوكالة أن الاعتداء تواصل ليشمل الاشتباك مع القوة العسكرية السودانية فى معسكر "بركة نورين"، ونجم عن التصدي للمليشيات استشهاد قائد القوة السودانية النقيب كرم الدين متأثرا بجراحه في مستشفى دوكة عاصمة محلية القلابات الغربية، وجرح عدد من العسكريين والمدنيين.
ووصلت تعزيزات عسكرية عاجلة من عدة محاور في المنطقة للمعسكر في "بركة نوريت"، حيث تم التصدي ومطاردة الفلول الأثيوبية لما وراء الحدود المشتركة.

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