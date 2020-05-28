الصين تنذر مدمرة أمريكية في بحر الصين الجنوبي

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أفادت وزارة الدفاع الوطني الصينية بأن القوات البحرية والجوية الصينية وجهت إنذارا لمدمرة أمريكية لمغادرة بحر الصين الجنوبي اليوم الخميس.

ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيان فإن الصين أكدت على أن "الولايات المتحدة تضر بشدة بالسلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي".

وتعهد الجيش بالبقاء في حالة تأهب قصوى دوما واتخاذ "كافة التدابير اللازمة" لحماية السيادة في بحر الصين الجنوبي.

وتزعم الصين تبعية بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا لها وأقامت جزرا اصطناعية ومنشآت عسكرية في المنطقة. وتزعم دول من بينها فيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان تبعية مساحات في البحر لها أيضا.