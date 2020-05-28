رئيس البرتغال: المرحلة الأولى من تخفيف تدابير مكافحة كورونا «إيجابية»

قال رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوسا، اليوم الخميس، إن المرحلة الأولى من تخفيف الإجراءات التي كانت فرضت للحد من تفشي وباء كورونا في البلاد، كانت "إيجابية".

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء "بلومبرح"، قال رئيس البرتغال للصحفيين عقب حضوره عرضا عن أحدث البيانات الخاصة بالوباء، إنه في الوقت الذي ثار فيه بعض القلق إزاء تطور تفشي الوباء في العاصمة لشبونة وفي منطقة "تاجوس فالي" مؤخرا، جاء الموقف في باقي أنحاء البلاد إيجابيا.

وبدأت البرتغال تخفيف قيود كورونا في الرابع من شهر مايو الجاري، وتعتزم تطبيق مزيد من التخفيف في الأول من يونيو.

وأعلنت الحكومة اليوم الخميس تسجيل 304 حالات إصابة جديدة بكورونا، معظمها في منطقة العاصمة. وهذا هو أكبر عدد يومي للإصابات يتم تسجيله منذ الثامن من الشهر الجاري، وبذلك يصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 31 ألفا و596 حالة.

وتراجع عدد المصابين الذين يتلقون العلاج داخل وحدات العناية المركزة لليوم الثاني عشر على التوالي.