الكويت تمدد تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية حتى إشعار آخر

أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي، تمديد تعطـيل العمل، كأيام راحة، بجميع الوزارات والجـهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة احترازيًا حتى إشعار آخر، بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وذلك حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، مساء اليوم الخميس.

وجاء هذا تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بتعطيل العمل حتى إشعار آخر، مع اعتبار تلك الفترة أيام راحة، بحيث تراعي أحكام دليل سياسات وقواعد العودة للعمل تدريجيًا.

وأصدرت «الخدمة المدنية» تعميمًا، نص على أن قرار مجلس الوزراء تضمن أنه يجوز للوزير المختص أو رئيس الجهة تقرير عدم شمول كل أو بعض شاغلي الوظائف القيادية والموظفين التابعين لشاغلي هذه الوظائف بهذه الراحة أو جزء منها، تجهيزًا لعودة للعمل.

وتضمن التعميم أن الأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة، تنظم قواعد عملها في تحديد من يستوجب التزامهم بممارسة أعمالهم من العاملين في كل منها، طبقًا لمتطلبات مصلحة العمل وكذا تحقيق المصلحة العامة.