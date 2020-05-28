فريق طبي صيني ينهي زيارة للجزائر استمرت أسبوعين لمكافحة فيروس كورونا

أنهى فريق خبراء طبي صيني، اليوم الخميس، مهمته بالجزائر التي استمرت أسبوعين في إطار التعاون الجزائري الصيني في مكافحة وباء فيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فقد قام الفريق الصيني الذي يضم 20 خبيرا مختصا في مكافحة فيروس كورونا، بعدة زيارات للمستشفيات عبر أنحاء البلاد، حيث كانت هذه الزيارات فرصة لتبادل الخبرات بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بأساليب علاج الأمراض المرتبطة بفيروس كورونا.

ويعتبر الفريق الطبي الصيني الذي يضم أطباء متخصصين في علاج الامراض التنفسية والعناية المركزة والأمراض المعدية والطب الصيني التقليدي، من بين الأوائل الذين عملوا على مكافحة فيروس كورونا في بداية ظهوره بالصين.

وكان الهدف من زيارة الخبراء الصينيين للجزائر التي بدأت في 14 مايو الجاري هو العمل مع نظرائهم الجزائريين للمساعدة على احتواء الوباء.

ويعد هذا الفريق الطبي هو الثاني من نوعه الذي ترسله الصين إلى الجزائر بعد الفريق الذي أرسل في شهر مارس الماضي.

وقال تشو لين رئيس فريق الخبراء الصينيين إن الوضع الوبائي المتعلق بفيروس كورونا بالجزائر مستقر وتحت السيطرة بفضل الإجراءات التي اتخذتها السلطات لمتابعة تطور وباء فيروس كورونا.

وشدد على ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا وخاصة شروط النظافة والتباعد الاجتماعي.

وأوضح أن فيروس كورونا الموجود بالجزائرليس هو نفسه الذي تم اكتشافه في الصين، كما أن الفيروس المكتشف في الجزائر يبدو أنه يشبه ذلك الموجود في فرنسا.