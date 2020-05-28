البنتاجون يؤكد التزامه طويل الأمد مع السعودية

أكد القائد البحري الأمريكي شون روبرتسون المتحدث باسم البنتاجون أن الولايات المتحدة ملتزمة بعقود دفاعية طويلة الأمد مع السعودية.

وقال في تصريحٍ لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الخميس إن "القوات الأمريكية تحتفظ بقدرات قوية في مسرح العمليات بما في ذلك الدفاع الجوي، لمعالجة أي حالات طوارئ متعلقة بإيران حسب الحاجة"، وذلك في رد على بعض التقارير الصحفية الأمريكية التي ترى أن خفض القوات أو معداتها بالمنطقة قد يفتح المجال لزيادة التهديدات بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف روبرتسون أن "وزارة الدفاع تُجري أعمالا روتينية في إدارة قوتها حول العالم"، موضحا أنه "في ظل الأزمة العالمية الحالية يجري بعض التدوير لمعداتها وقواتها، لمعالجة التهديدات الناشئة والحفاظ على الاستعداد".

وقال: "نواصل العمل مع المجتمع الدولي والقوات المسلحة السعودية لتعزيز قدرات الدفاع الجوي الإقليمية، وهذا جهد متعدد الأطراف وطويل الأمد، إذ تعد الشراكة الدفاعية الأمريكية السعودية طويلة الأمد، وتشمل مجموعة من التعاون لتشمل مكافحة الإرهاب والأمن البحري والدفاع الجوي".