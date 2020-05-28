بات متحف الأكاديمية بنيويورك، الآن المالك الفخري لفستان فلورنس بوج الشهير، والمصنوع بكامله من الأزهار، بعد أن بيع الفستان في مزاد بمبلغ 65 ألف دولار لصالح جهود الإغاثة من فيروسات كورونا المستجد.

وبحسب موقع "نيويورك بوست"، يعتبر فستان ماي كوين، واحدا بين العديد من الملابس والقطع التي بيعت بالمزادات العلنية بمساعدة مؤسسة "مزاد A24"، لجمع الأموال لمؤسسة FDNY الخيرية، وهي مؤسسة غير ربحية تدعم رجال الإطفاء في مدينة نيويورك وعائلاتهم الذين تأثروا بجائحة فيروس كورونا.

وحتى الآن جمعت مؤسسة "مزاد A24"، أكثر من 200 ألف دولار لصالح المجتمعات الأكثر تضرراً في مدينة نيويورك.

كان الفستان مصنوعًا من 10 آلاف زهرة ملونة ويرتديه احد الممثلين، في المشهد الأخير من فيلم الرعب "Ari Aster"، الذي صدر عام 2019، وكان جاذبا للغاية حتى أنه لفت انتباه المغنية والممثلة الأمريكية المشهورة، أريانا جراندي، التي شاركته في قصتها على برنامج تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلة إنها تتطلع لواحدا مثله.

وأشارت إلى أنها ستزايد عليه في أقرب وقت ممكن، لكن يبدو أن المغنية والممثلة الأمريكية هالسي تتنافس معها أيضا للحصول على الفستان، حيث غردت قائلة: "لا تحاولوا الحصول على الفستان".

لم يحدد متحف الأكاديمية كيف ومتى تم عرض الفستان للبيع، لكنه ليس القطعة الأولى التي بيعت من أجل الحصول على المال لأغراض خيرية، حيث بيع تاج الزهور الملحق بالفستان مقابل 15000 دولار.