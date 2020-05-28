 وكيل صحة مطروح يحذر مالكي الشقق المصيفية و الشاليهات من تأجير الشقق بسبب كورونا - بوابة الشروق
الخميس 28 مايو 2020 6:51 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

وكيل صحة مطروح يحذر مالكي الشقق المصيفية و الشاليهات من تأجير الشقق بسبب كورونا

أحمد سباق
نشر فى : الخميس 28 مايو 2020 - 6:00 ص | آخر تحديث : الخميس 28 مايو 2020 - 6:00 ص


حذر الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمطروح مالكي الشقق المصيفية و الشاليهات بالإمتناع من تأجير الشقق للمصطافين و زوار المحافظة حفاظاً علي صحة المواطنين من ابناء المحافظة ،و مراعاة الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية و الوقائية التي أقرتها الدولة في الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد"كوفيد19".

وشدد وكيل وزراة صحة مطروح علي ضرورة التباعد الإجتماعي و الإلتزام بالبيت و الخروج للضرورة مع الحرص علي إرتداء الكمامة الواقية،واستمرار قيام فريق من الصيادله واطباء الاسنان و فريق الوقائي من المراقبيين الصحيين من الإداره الصحيه بالعلمين ومستشفى مارينا ومستشفى العلمين ، بالوقوف فى أكمنة الشرطه على الطرق السريعه فى منافذ ومداخل مدينة العلمين.

وكذلك تواجد الفرق فى المواقف والمواصلات العامه للملاحظة وكشف الحالات المشتبه فيها بالكاشف الحرارى ضمن الاجراءات الاحترازيه والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك