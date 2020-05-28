لبنانيون يحتجون على قانون يتضمن العفو عن المبعدين إلى اسرائيل

احتج لبنانيون اليوم الخميس على قانون العفو العام الذي يتضمن العفو عن "المبعدين" إلى إسرائيل عام 2000.

وتجمع المحتجون قرب قصر الاونيسكو بالتزامن مع بدء جلسة تشريعية انعقدت اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري لدراسة وإقرار مشاريع واقتراحات قوانين المدرجة على جدول الاعمال بينها قانون العفو العام.

ورفض المحتجون أن يشمل قانون العفو "المبعدين" إلى إسرائيل بعد عام 2000.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد دعا إلى عقد الجلسة لدراسة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال المؤلف من 37 بنداً .

ومن بين البنود التي سيناقشها النواب اقتراح القانون المتعلق بالعفو العام، والموافقة على إنضمام لبنان الى المنظمة الدولية للهجرة، واقتراح القانون المتعلق بالسريّة المصرفية، وطلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي ، وإقتراح القانون المتعلق بالسريّة المصرفية.