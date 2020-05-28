النمسا تعتزم تقديم ألف يورو شهريا لفنانين في مواجهة أزمة كورونا

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أعلنت الحكومة النمساوية، اليوم الخميس، أن الفنانين الذين يعملون لحسابهم الخاص في البلاد سيتلقون مبلغا شهريا بقيمة ألف يورو (1100 دولار) لكل منهم لحماية سبل معيشتهم خلال أزمة فيروس كورونا الحالية، وذلك استجابة لضغوط القطاع الثقافي.

وأنشأت الحكومة صندوقا برأسمال 90 مليون يورو لمساعدة نحو 15 ألف فنان خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وقال وزير الثقافة ونائب المستشار النمساوي فيرنر كوجلر في مؤتمر صحفي بالعاصمة فيينا: "نقر بأن تعطيل (الحياة الثقافية) سيستمر لأكثر من شهر أو شهرين".

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان وزير المالية جيرنوت بلوميل تخصيص 25 مليون يورو لتغطية خسائر إنتاج أفلام توقف العمل فيها بسبب الجائحة.

وتعتزم الحكومة أيضا مساعدة مؤسسات ثقافية كبيرة.